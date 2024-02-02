Степанова высказалась о посещаемости лыжных и биатлонных соревнований

«В Тюмени были мои первые долгожданные победы на взрослых стартах. Всегда рада сюда возвращаться, все знакомо, все для спортсменов. Хороший стадион.



Болельщиков, правда, немного. Это вопрос, конечно. Здесь обосновались лыжи и биатлон, а болельщики не приезжают. Может, мы в другом регионе побегаем? В Красноярске, например», – сказала лыжница.