Опубликовано расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024

Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024
С 10 по 18 февраля в Златоусте пройдет турнир по биатлону на Спартакиаде-2024.
Спартакиада-2024
Биатлон
Златоуст
Расписание трансляций
10 февраля, суббота
Спринт, мужчины
9:35
Спринт, женщины
12:20
11 февраля, воскресенье
Гонка преследования, мужчины
9:30
Гонка преследования, женщины
12:00
13 февраля, вторник
Индивидуальная гонка, мужчины
9:00
Индивидуальная гонка, женщины
12:30
16 февраля, пятница
Смешанная эстафета
10:30
17 февраля, суббота
Эстафета, женщины
9:00
Масс-старт, мужчины
12:45
18 февраля, воскресенье
Масс-старт, женщины
9:30
Эстафета, мужчины
12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Подробная информация о трансляциях будет добавлена позже.