$90.23+0.5697.40+0.29
Войти в почту

Расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024

С 10 по 18 февраля в Златоусте пройдет турнир по биатлону на Спартакиаде-2024.

Опубликовано расписание трансляций турнира по биатлону на Спартакиаде-2024
© Sports.ru

Спартакиада-2024

Биатлон

Златоуст

Расписание трансляций

10 февраля, суббота

Спринт, мужчины

9:35

Спринт, женщины

12:20

11 февраля, воскресенье

Гонка преследования, мужчины

9:30

Гонка преследования, женщины

12:00

13 февраля, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины

9:00

Индивидуальная гонка, женщины

12:30

16 февраля, пятница

Смешанная эстафета

10:30

17 февраля, суббота

Эстафета, женщины

9:00

Масс-старт, мужчины

12:45

18 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:30

Эстафета, мужчины

12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: турнир в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Подробная информация о трансляциях будет добавлена позже.

Биатлон/Лыжи