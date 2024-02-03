Большунов досрочно выиграл спринтерский зачёт Кубка России
Александр Большунов досрочно стал победителем спринтерского зачёта Кубка России по лыжным гонкам.
3 февраля лыжник одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
После этой победы на счету Большунова стало 300 очков. Идущий вторым Сергей Ардашев, в активе которого 235 очков, уже не сможет догнать трёхкратного олимпийского чемпиона.
Ранее сообщалось, что Большунов одержал 16-ю победу подряд на этапах Кубка России.