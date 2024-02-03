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Большунов досрочно выиграл спринтерский зачёт Кубка России

Александр Большунов досрочно стал победителем спринтерского зачёта Кубка России по лыжным гонкам.

Большунов досрочно выиграл спринтерский зачёт Кубка России
© РИА Новости

3 февраля лыжник одержал победу в спринтерской гонке классическим стилем на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.

После этой победы на счету Большунова стало 300 очков. Идущий вторым Сергей Ардашев, в активе которого 235 очков, уже не сможет догнать трёхкратного олимпийского чемпиона.

Ранее сообщалось, что Большунов одержал 16-ю победу подряд на этапах Кубка России.

Биатлон/Лыжи
Зимние виды спорта
Александр Большунов