Степанова выиграла масс-старт свободным стилем на этапе КР в Тюмени

В Тюмени завершился женский масс-старт на 10 км свободным стилем, прошедший в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024.

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Победу в гонке одержала Вероника Степанова, преодолевшая дистанцию за 29.13,6 секунды. Второй к финишу пришла Елизавета Пантрина, отставшая от лидера на 6,5 секунды. На третьем месте Татьяна Сорина с отставанием +7,6.

Программа этапа Кубка в Тюмени завершится мужским масс-стартом на 15 км, который начнётся в 10:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок России, шестой этап, Тюмень. Масс-старт, свободный стиль, 10 км. Женщины

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +6,5.

3. Татьяна Сорина (Тюменская область) +7,6.