Степанова объяснила свой жест на финише масс‑старта Кубка России

Вероника Степанова объяснила свой жест на финише победного масс‑старта Кубка России
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в эфире «Матч ТВ» рассказала, что решила повторить жест норвежца Петтера Нортуга на финише масс старта шестого этапа Альфа Банк Кубка России по лыжным гонкам в Тюмени.
В воскресенье Степанова стала победительницей масс старта на 10 километров на шестом этапе Кубка России, спортсменка показала время 29 минут 13,6 секунды. На финише лыжница приставила ладонь к носу, обернувшись на соперниц.
— Петтер Нортуг же меня учил перед Олимпиадой. Я решила повторить его мастерский финиш.
— Как готовится спортсмен, который сутки назад пообещал всем выиграть гонку?
— Готовимся так же, как и все. Меня это только заряжает и подбадривает. Я никому не боюсь давать обещания и принимать вызовы. Если я сдерживаю слово, это вдвойне выигрыш, — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».