Нортуг ответил на вопрос о возможном участии в ЧМ-2025

Петтер Нортуг о возможном участии в ЧМ-2025: «Небольшая вероятность, конечно, есть. Мечтать не вредно»
Петтер Нортуг ответил на вопрос о возможном участии в чемпионате мира-2025.
13-кратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Нортуг объявил о завершении карьеры в 2018 году, но продолжал выступать на различных соревнованиях.
4 февраля он финишировал вторым на 20-километровке классическим стилем на этапе Кубка Норвегии.
«Я очень впечатлен. Очевидно, что он мог бы пробежать марафон и на Кубке мира в Холменколлене в марте, и на чемпионате мира в Тронхейме в следующем году», – сказал тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум, отметив, что для попадания в сборную Нортугу надо продолжать участие в квалификационных стартах.
Сам лыжник заявил, что сейчас сосредоточен на гонках в рамках Ski Classics и работе экспертом на канале TV2, но не исключил возвращения на чемпионат мира.
«Небольшая вероятность, конечно, есть. Мечтать не вредно.
Было бы здорово, если у меня вновь появится возможность попасть в группу лыжников сборной. Сейчас я недостаточно подготовлен для этого, но в долгосрочной перспективе – посмотрим», – ответил 38-летний Нортуг.