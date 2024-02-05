Нортуг ответил на вопрос о возможном участии в ЧМ-2025

«Я очень впечатлен. Очевидно, что он мог бы пробежать марафон и на Кубке мира в Холменколлене в марте, и на чемпионате мира в Тронхейме в следующем году», – сказал тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум, отметив, что для попадания в сборную Нортугу надо продолжать участие в квалификационных стартах.