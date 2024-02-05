Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в ЧМ-2025

Мэр норвежского Тронхейма Кент Ранум выступил против участия российских лыжников в чемпионате мира 2025 года.
«Мы не хотим видеть Россию в качестве страны-участницы. Будет невероятно и неправильно, если у одной страны спортсмены на фронте, а у другой – в «Граносене» (лыжном центре города – Sports.ru).
Поэтому мое послание российским спортсменам таково: вам не рады на ЧМ в Тронхейме», – заявил политик.
Член правления Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Эрик Ресте поддержал позицию Ранума.
«Речь идет о борьбе на международном уровне – борьбе за ценности. Поэтому для меня совершенно неправильно, если на соревнования FIS пригласят спортсменов из России и Беларуси. Я очень ясно дал понять это совету FIS», – сказал Ресте.
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