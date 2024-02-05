Мэр Тронхейма выступил против участия российских лыжников в ЧМ-2025

«Мы не хотим видеть Россию в качестве страны-участницы. Будет невероятно и неправильно, если у одной страны спортсмены на фронте, а у другой – в «Граносене» (лыжном центре города – Sports.ru).



Поэтому мое послание российским спортсменам таково: вам не рады на ЧМ в Тронхейме», – заявил политик.