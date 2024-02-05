«Плевать я на него хотела!» Вяльбе о мэре Тронхейма, выступившего против допуска россиян на ЧМ
Елена Вяльбе жестко высказалась о мэре Тронхейма за слова о российских лыжниках.
Норвежский Тронхейм примет чемпионат мира в 2025 году. Мэр этого города Кент Рамун выступил против допуска российских спортсменов.
«Плевать я на него хотела!» – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.
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Вероника Степанова: «Мое ответное послание мэру Тронхейма: вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников!»
«Плевать я на него хотела!» Вяльбе о мэре Тронхейма, выступившего против допуска россиян на ЧМ
Моуринью считает, что «Рома» его предала. Тренер оставил в раздевалке подаренный игроками перстень победителя ЛК (Il Messaggero)