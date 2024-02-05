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«Плевать я на него хотела!» Вяльбе о мэре Тронхейма, выступившего против допуска россиян на ЧМ

Елена Вяльбе жестко высказалась о мэре Тронхейма за слова о российских лыжниках.

Вяльбе жестко высказалась о мэре Тронхейма за слова о российских лыжниках
© РИА Новости

Норвежский Тронхейм примет чемпионат мира в 2025 году. Мэр этого города Кент Рамун выступил против допуска российских спортсменов.

«Плевать я на него хотела!» – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Вяльбе.

Биатлон/Лыжи
Елена Вяльбе
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