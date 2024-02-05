Вероника Степанова: «Мое ответное послание мэру Тронхейма: вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников!»
Вероника Степанова ответила мэру Тронхейма на слова о российских лыжниках.
Норвежский Тронхейм в 2025 году примет чемпионат мира по лыжным видам спорта. Мэр этого города Кент Рамун выступил против участия россиян.
«Мое ответное послание мэру Тронхейма: вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников!
А мы будем развивать форматы соревнований, где национальность и политические взгляды спортсмена значения не имеют!» – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.
Вероника Степанова: «Мое ответное послание мэру Тронхейма: вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников!»
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