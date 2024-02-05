Степанова ответила мэру Тронхейма на слова о российских лыжниках

«Мое ответное послание мэру Тронхейма: вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников!



А мы будем развивать форматы соревнований, где национальность и политические взгляды спортсмена значения не имеют!» – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.