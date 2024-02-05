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Вероника Степанова: «Мое ответное послание мэру Тронхейма: вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников!»

Вероника Степанова ответила мэру Тронхейма на слова о российских лыжниках.

Степанова ответила мэру Тронхейма на слова о российских лыжниках
© Sports.ru

Норвежский Тронхейм в 2025 году примет чемпионат мира по лыжным видам спорта. Мэр этого города Кент Рамун выступил против участия россиян.

«Мое ответное послание мэру Тронхейма: вот и бегайте на своих политизированных первенствах скандинавских лыжников!

А мы будем развивать форматы соревнований, где национальность и политические взгляды спортсмена значения не имеют!» – написала олимпийская чемпионка Степанова в своем телеграм-канале.

Биатлон/Лыжи
Вероника Степанова
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