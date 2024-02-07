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Тарьей Бё — о брате Йоханнесе: я создал монстра

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался об успехах младшего брата Йоханнеса Бё.

Тарьей Бе — о брате Йоханнесе: я создал монстра
© globallookpress.com

«Я создал монстра. Львиная доля заслуг достаётся ему, пусть отдаст мне пять процентов (смеётся). Можете посчитать, сколько вторых мест в моём послужном списке, и понять, сколько гонок я мог бы выиграть», — приводит слова Тарьея Бё VG.

«Если бы не Тарьей, я бы не стал биатлонистом. Он действительно многое сделал для меня», — отметил Йоханнес Бё.

Напомним, сегодня, 7 февраля, в Нове-Место (Чехия) стартует чемпионат мира по биатлону — 2024. В первые день соревнований состоится смешанная эстафета. Начало гонки — в 19:20 мск.

Прямые трансляции гонок чемпионата мира — 2024 доступны в OkkoOkko.

Биатлон/Лыжи
Йоханнес Бе
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