Тарьей Бе — о брате Йоханнесе: я создал монстра

«Я создал монстра. Львиная доля заслуг достаётся ему, пусть отдаст мне пять процентов (смеётся). Можете посчитать, сколько вторых мест в моём послужном списке, и понять, сколько гонок я мог бы выиграть», — приводит слова Тарьея Бё VG.