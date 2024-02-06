Стадион в Нове-Место закрыли за два дня до старта ЧМ по биатлону

Стадион в Нове-Место временно закрыли из-за повреждений трассы за два дня до старта ЧМ по биатлону
Стадион в Нове-Место временно закрыли за два дня до старта ЧМ по биатлону.
Информацию подтвердил рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар. Решение об этом принято 5 февраля на фоне плохих погодных условий.
Трасса, на которой с 7 по 18 февраля пройдут гонки чемпионата мира, пострадала из-за сильных дождя и ветра. Как отмечает NTB, на арене можно увидеть грязный снег и упавшие баннеры, при этом ситуация с ее подготовкой осложняется плюсовой температурой.
В данный момент спортсменам запрещены тренировки на стадионе.
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