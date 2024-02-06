Белорусские биатлонисты не примут участие в масс‑старте на Спартакиаде

Сборная Белоруссии по биатлону не примет участие в масс старте на Спартакиаде сильнейших в Златоусте, следует из приказа министерства спорта, опубликованного на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

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Турнир по биатлону на Спартакиаде пройдет с 10 по 18 февраля. В январе министерство спорта РФ внесло дополнение в положение о проведении Спартакиады сильнейших, на соревнованиях смогут выступить белорусские спортсмены. Их результаты будут учитываться в неофициальном протоколе без подведения общекомандного зачета по итогам соревнований Спартакиады.