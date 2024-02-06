Белорусские биатлонисты не примут участие в масс‑старте на Спартакиаде

Сборная Белоруссии по биатлону не примет участие в масс старте на Спартакиаде сильнейших в Златоусте, следует из приказа министерства спорта, опубликованного на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Турнир по биатлону на Спартакиаде пройдет с 10 по 18 февраля. В январе министерство спорта РФ внесло дополнение в положение о проведении Спартакиады сильнейших, на соревнованиях смогут выступить белорусские спортсмены. Их результаты будут учитываться в неофициальном протоколе без подведения общекомандного зачета по итогам соревнований Спартакиады.
Согласно документу Минспорта, на Спартакиаде выступят 10 белорусских биатлонистов (5 мужчин и 5 женщин), спортсмены представлены во всех дисциплинах, кроме гонок с общего старта, которые запланированы на 17 и 18 февраля.