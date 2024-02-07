Психолог: служебный роман требует расстановки границ взаимодействия

«Романы на работе тем и сложны, что кроме любовных уз, людей связывает служебное положение и иногда подчиненность одного другому. Естественно, это влияет на атмосферу в отношениях. Человек, доминирующий в рабочем кабинете, продолжит претендовать на главенство и подчинение партнера дома. Такие моменты также нужно обсуждать. А окружающим важно помнить, что работа — это выполнение трудовых обязательств. Отвлечение на чужую личную жизнь может будоражить воображение, но отдаляет вас от ваших задач и личных целей», — отметила Девятка.