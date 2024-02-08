Итальянка и норвежец победили в масс-стартах на ЧМ среди юниоров

Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Гисмонди и Нордхаген победили в масс-стартах на 20 км
Мария Гисмонди и Йорген Нордхаген победили в масс-стартах на ЧМ среди юниоров.
Лыжные гонки
Чемпионат мира среди юниоров и молодежи
Планица, Словения
Юниорки
20 км, вольный стиль
1. Мария Гисмонди (Италия) – 52.48,3
2. Анникен Санд (Норвегия) – 12,0
3. Джина Дель Рио (Андорра) – 21,0
4. Эвелина Крусселл (Швеция) – 28,0
5. Ева Ингебригтсен (Норвегия) – 31,9
6. Ханна Энгезетер Сорбе (Норвегия) – 36,8
Юниоры
20 км, вольный стиль
1. Йорген Нордхаген (Норвегия) – 47.35,9
2. Аксель Артузи (Италия) – 2.11,2
3. Давиде Гио (Италия) – 2.15,6
4. Филип Скар (Норвегия) – 2.24,7
5. Исай Неф (Швейцария) – 2.29,4
6. Альвар Мюльбак (Швеция) – 2.56,8