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Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров и молодежи. Гисмонди и Нордхаген победили в масс-стартах на 20 км

Мария Гисмонди и Йорген Нордхаген победили в масс-стартах на ЧМ среди юниоров.

Итальянка и норвежец победили в масс-стартах на ЧМ среди юниоров
© Sports.ru

Лыжные гонки

Чемпионат мира среди юниоров и молодежи

Планица, Словения

Юниорки

20 км, вольный стиль

1. Мария Гисмонди (Италия) – 52.48,3

2. Анникен Санд (Норвегия) – 12,0

3. Джина Дель Рио (Андорра) – 21,0

4. Эвелина Крусселл (Швеция) – 28,0

5. Ева Ингебригтсен (Норвегия) – 31,9

6. Ханна Энгезетер Сорбе (Норвегия) – 36,8

Юниоры

20 км, вольный стиль

1. Йорген Нордхаген (Норвегия) – 47.35,9

2. Аксель Артузи (Италия) – 2.11,2

3. Давиде Гио (Италия) – 2.15,6

4. Филип Скар (Норвегия) – 2.24,7

5. Исай Неф (Швейцария) – 2.29,4

6. Альвар Мюльбак (Швеция) – 2.56,8

Биатлон/Лыжи