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Большунов и Устюгов встретятся в четвертьфинале спринта на Спартакиаде сильнейших

В пятницу, 9 февраля 2024 года состоялась квалификация мужского спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших, после которой определились составы четвертьфинальных забегов.

Большунов и Устюгов встретятся в четвертьфинале спринта на Спартакиаде сильнейших
© "Проект на лыжи"

В третьем четвертьфинале сойдутся трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийский чемпион Сергей Устюгов, показавшие по итогам квалификации пятое и шестое время соответственно. Напомним, лучшее время в прологе продемонстрировал Савелий Коростелёв.

Четвертьфинальные забеги классического спринта в рамках Всероссийской спартакиады — 2024 начнутся в 11:00 мск.

Биатлон/Лыжи
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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