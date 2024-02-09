Большунов и Устюгов встретятся в четвертьфинале спринта на Спартакиаде сильнейших

В пятницу, 9 февраля 2024 года состоялась квалификация мужского спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших, после которой определились составы четвертьфинальных забегов.

В третьем четвертьфинале сойдутся трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийский чемпион Сергей Устюгов, показавшие по итогам квалификации пятое и шестое время соответственно. Напомним, лучшее время в прологе продемонстрировал Савелий Коростелёв.