Три олимпийских чемпиона встретятся в финале мужского спринта Спартакиады

Состоялся второй полуфинальный забег в спринте классическим стилем у мужчин в рамках соревнований по лыжным гонкам Спартакиады сильнейших.

Победителем гонки стал Константин Тиунов. Вторым к финишу пришёл Иван Горбунов. Также в финал по времени попали олимпийские чемпионы Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, ставшие третьим и четвёртым в забеге соответственно. В финале они встретятся с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.