Победители Спартакиады получат 150 тысяч рублей дополнительно от ФЛГР

Спортсмены, показавшие лучшие результаты в лыжных гонках на Спартакиаде сильнейших — 2024, получат дополнительные призовые от Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и спонсоров. В частности, победители стартов, помимо денежного вознаграждения от Министерства спорта Российской Федерации, получат дополнительно 150 тысяч рублей.

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Серебряным медалистам полагаются призовые в размере 120 тысяч рублей, бронзовым — 90 тысяч рублей. При этом дополнительное вознаграждение будет присуждаться всем спортсменам, финиширующим в топ-10 на Спартакиаде.