Французские биатлонистки повторили рекорд сборной СССР

Французские биатлонистки завоевали четыре первых места в спринте на чемпионате мира по биатлону.

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Подобное достижение покорялось только биатлонисткам из СССР, которые на мировом чемпионате 1984 года завоевали четыре первых места в индивидуальной гонке.

Француженка Жулия Симон заняла первое место. На второй строчке расположилась Жюстин Бреза-Буше. Бронзовую медаль завоевала Лу Жанмонно. На четвертой строчке расположилась Софи Шово.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом МОК, — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22.

В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок. Для биатлонистов последним соревнованием стали Олимпийские игры в Пекине.