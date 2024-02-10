Олимпийская чемпионка Степанова выиграла скиатлон на Спартакиаде
В субботу лыжницам на Спартакиаде предстояло преодолеть 20-километровую дистанцию скиатлона в Тюмени. После неудачи в спринте олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова взяла убедительный реванш.
Она победила, показав результат за 59 минут 46,4 секунды. На второй позиции финишировала Анастасия Кулешова, проигравшая Степановой 12,4 секунды.
Бронза у Марии Истоминой, которая уступила Кулешовой на финише всего 0,1 секунды.
Зимняя Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской области, а также Краснодарского и Красноярского краев. Нам соревнованиях будет разыграно 107 комплектов наград.