Олимпийская чемпионка Степанова выиграла скиатлон на Спартакиаде

В субботу лыжницам на Спартакиаде предстояло преодолеть 20-километровую дистанцию скиатлона в Тюмени. После неудачи в спринте олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова взяла убедительный реванш.

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Она победила, показав результат за 59 минут 46,4 секунды. На второй позиции финишировала Анастасия Кулешова, проигравшая Степановой 12,4 секунды.

Бронза у Марии Истоминой, которая уступила Кулешовой на финише всего 0,1 секунды.