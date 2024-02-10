$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

Олимпийская чемпионка Степанова выиграла скиатлон на Спартакиаде

В субботу лыжницам на Спартакиаде предстояло преодолеть 20-километровую дистанцию скиатлона в Тюмени. После неудачи в спринте олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова взяла убедительный реванш.

Олимпийская чемпионка Степанова выиграла скиатлон на Спартакиаде
© Российская Газета

Она победила, показав результат за 59 минут 46,4 секунды. На второй позиции финишировала Анастасия Кулешова, проигравшая Степановой 12,4 секунды.

Бронза у Марии Истоминой, которая уступила Кулешовой на финише всего 0,1 секунды.

Зимняя Спартакиада проходит с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской области, а также Краснодарского и Красноярского краев. Нам соревнованиях будет разыграно 107 комплектов наград.

Биатлон/Лыжи
Вероника Степанова
Мария Истомина
Анастасия Кулешова