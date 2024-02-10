Латыпов после победы в спринте: «Было тяжело с первого круга. Есть даже чувство крови во рту»

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов в эфире «Матч ТВ» заявил, что ему было физически тяжело с самого начала спринтерской гонки на Спартакиаде сильнейших в Златоусте. В субботу Латыпов с одним промахом стал победителем спринта на Спартакиаде. Второе место занял Кирилл Бажин, третье — Даниил Серохвостов. — Очень тяжелая гонка. Чувство крови во рту не знаю с чем связано, с состоянием или холодом. Трасса сложная, вместе с погодными условиями нормально пришлось поработать, поэтому лежал на финише. Один промах — это хорошая стрельба. На «стойке» уже поверил, начал стрелять быстрее, но маленький габарит не прошел. Для такой гонки неплохой результат, но надежность надо добивать, есть все предпосылки и возможности. Самочувствие сегодня на четвертку. Было тяжело с первого круга. Шел дистанционной скоростью. Не было такого, чтобы я где то добавлял, наоборот сбавлял на некоторых участках. Сложная трасса и погода, поэтому пришлось выбирать такую тактику, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». Биатлонный турнир на Спартакиаде пройдет с 10 по 18 февраля. Позже в субботу на старт спринта выйдут женщины. Прямую трансляцию гонки смотрите с 12:15 мск на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.