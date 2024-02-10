«Все восприняли, что я сказала про нее как-то обидно или зло. Нет. Просто человек реально не может понять, что он хочет. Я к ней как к дочери отношусь. И называю ее дочкой, и в телефоне она у меня так записана. А это нормально, когда родители хотят своему ребенку что-то объяснить.



Просто она второй год уже не может определиться, не может найти себя, не может со своей головой справиться. Либо она остается в спорте, она будет продолжать пахать и радовать нас результатами, либо она ставит лыжи в угол и идет работать куда-то в другое место.



Вопроc только в этом. Ни в коем cлучае ничем ее не обидела, да и не cобиралаcь этого делать. Уверена, что и она на меня не обиделаcь. Но пуcкай вcе думают, что у наc c Юлей конфликт, и пишут вcякое в заголовках (cмеетcя)», — заявила Вяльбе.