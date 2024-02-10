Елена Вяльбе: любому спортсмену не зазорно проиграть Большунову

«У Большунова всего-то 19 побед? Так мало (улыбается)? Меня тут как-то спросили, мол, ну Большунов же, выигрывая в каждой гонке, мешает ещё кому-то побеждать? И я даже психанула. Что значит — мешает? Мне кажется, сейчас ребятам представилась отличная возможность посмотреть на мирового лидера, как он тренируется, как он соревнуется, шанс бежать с ним рядом в каждой гонке, смотреть, что он делает технически и тактически. Это же наслаждение.



Любому спортсмену не зазорно проиграть Большунову. С другой стороны, у всех есть возможность его покусать, и ребята это делают, стараются. Сейчас наши молодые ребята могут вырасти гораздо быстрее, потому что они всегда рядом с Большуновым. Когда они были на Кубке России, а лидеров тут не было, они варились в своей каше. А теперь вот он — здесь! А когда есть лидер, молодые ребята всегда растут быстрее», — сказала Вяльбе в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.