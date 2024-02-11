Вляьбе оценила свой забег в "Лыжне России"

"Нормальный был забег, но мне было очень тяжело, хорошо, что подсказывали во время гонки, сколько осталось до финиша. Наверное, в этом году я встала на лыжи пятый или шестой раз. Думаю, нужно просто находить время и кататься чаще", - сказала Вяльбе.