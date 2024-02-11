Вляьбе оценила свой забег в "Лыжне России"

Вляьбе считает, что ей нужно чаще вставать на лыжи
Президенту Федерации лыжных гонок России, трехкратной олимпийской чемпионке Елене Вяльбе непросто дался забег на массовой гонке "Лыжня России", поэтому она считает, что ей нужно чаще кататься на лыжах. Об этом Вяльбе рассказала ТАСС.
Вяльбе вышла на старт 10 февраля в Тюмени.
"Нормальный был забег, но мне было очень тяжело, хорошо, что подсказывали во время гонки, сколько осталось до финиша. Наверное, в этом году я встала на лыжи пятый или шестой раз. Думаю, нужно просто находить время и кататься чаще", - сказала Вяльбе.
"Лыжня России" - самое массовое спортивное мероприятие в России, оно проводится по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Главная цель этих соревнований - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Соревнования состоятся в 42-й раз, впервые они прошли в 1982 году.