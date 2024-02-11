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Биатлонист Латыпов выиграл второе "золото" на Спартакиаде

Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов.

Биатлонист Латыпов выиграл второе "золото" на Спартакиаде
© Российская Газета

Гонка состоялась в воскресенье в Златоусте. Первым на старт ушел победитель спринта - трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов.

Он сумел завоевать второе "золото" соревнований, победив с результатом 35 минут 19 секунд. При этом Латыпов допустил три промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел Карим Халили. Он также допустил три ошибки при стрельбе и проиграл победителю 8 секунд. "Бронза" у Кирилла Бажина, отставшего от чемпиона на 17,5 секунды с двумя промахами.

Биатлон/Лыжи
Эдуард Латыпов