Биатлонист Латыпов выиграл второе "золото" на Спартакиаде

Он сумел завоевать второе "золото" соревнований, победив с результатом 35 минут 19 секунд. При этом Латыпов допустил три промаха на четырех огневых рубежах.

Вторым к финишу пришел Карим Халили. Он также допустил три ошибки при стрельбе и проиграл победителю 8 секунд. "Бронза" у Кирилла Бажина, отставшего от чемпиона на 17,5 секунды с двумя промахами.