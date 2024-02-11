Биатлонистка Кноттен пропустит гонку из-за психического расстройства

«У меня небольшое социальное тревожное расстройство, и я провожу день и ночь, бегая в ванную. Ведро у меня готово, но я съела два куска круассана и все в порядке. К сожалению, я снялась со следующего старта, но лыжных гонок на Кубке мира будет больше» — приводит слова Кноттен NRK.