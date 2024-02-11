Биатлонистка Кноттен пропустит гонку из-за психического расстройства
Норвежская биатлонистка и призёр этапов Кубка мира Каролин Кноттен пропустит гонку преследования среди женщин в рамках чемпионата мира в Нове-Место (Чехия), потому что у нее социальное тревожное расстройство личности.
«У меня небольшое социальное тревожное расстройство, и я провожу день и ночь, бегая в ванную. Ведро у меня готово, но я съела два куска круассана и все в порядке. К сожалению, я снялась со следующего старта, но лыжных гонок на Кубке мира будет больше» — приводит слова Кноттен NRK.
Напомним, что для Кноттен чемпионат мира начался удачно. Она в составе сборной Норвегии завоевала серебро, проехав свой отрезок дистанции без единого промаха. Для 29-летней спортсменки это была первая медаль чемпионата мира в карьере. На спринтерской дистанции она финишировала на 33 месте и жаловалась на то, что ей трудно дышать.