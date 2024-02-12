Александр Большунов — чемпион Спартакиады в гонке на 10 км свободным стилем

Российский лыжник Александр Большунов завоевал третью золотую медаль Спартакиады — 2024, одержав победу на дистанции 10 км свободным стилем в Тюмени. Результат чемпиона — 22.04,0 секунды.

Серебряным призёром стал Денис Спицов с отставанием 16,2 секунды. Бронзовая медаль у Савелия Коростелёва, проигравшего победителю гонки 20,1 секунды.