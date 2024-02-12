Сергей Устюгов не примет участия в эстафетах Спартакиады

«Хочу сразу сказать по эстафетам. Эстафеты я не бегу, ни большую, ни спринтерскую. Буду тренироваться, восстанавливаться, чтобы дойти полтинник. На полтиннике я выйду погулять, так как для меня гонок много, а я ещё не такой сильно готовый, как хотелось бы», — сказал Устюгов.