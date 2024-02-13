Динара Алимбекова-Смольская выйдет на старт впервые после рождения ребёнка

13 февраля 2024 года олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская выйдет на старт индивидуальной гонки на 15 км в рамках Спартакиады сильнейших — 2024 в Златоусте. Спортсменка стартует под 46-м номером.

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Последний раз биатлонистка выступала 30 марта 2023 года в смешанной эстафете на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Тогда команда Беларуси заняла четвёртое место.