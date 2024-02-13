Сидоров выиграл индивидуальную гонку на Спартакиаде

Сегодня, 13 февраля, в Златоусте на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась биатлонная мужская индивидуальная гонка на 20 км. Победителем гонки стал биатлонист Евгений Сидоров, представляющий Красноярский край. Спортсмен не допустил промахов и преодолел дистанцию за 54.10,9.