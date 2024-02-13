Наталия Шевченко стала победительницей индивидуальной гонки на Спартакиаде

Сегодня, 13 февраля, в Златоусте (Челябинская область) на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 км. Победительницей гонки стала биатлонистка Наталия Шевченко. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, допустила один промах и преодолела дистанцию за 44.18,9.