Наталия Шевченко стала победительницей индивидуальной гонки на Спартакиаде
Сегодня, 13 февраля, в Златоусте (Челябинская область) на Спартакиаде сильнейших — 2024 состоялась биатлонная женская индивидуальная гонка на 15 км. Победительницей гонки стала биатлонистка Наталия Шевченко. Спортсменка, представляющая Свердловскую область, допустила один промах и преодолела дистанцию за 44.18,9.
Второе место заняла биатлонистка Анастасия Шевченко, без промахов уступившая лидеру 23,2 секунды. Тройку призёров замкнула спортсменка Виктория Сливко.
Спартакиада-2024. Биатлон. Златоуст.
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 44.18,9 (1 промах).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — отставание 23,2 секунды (0).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +37,5 (1).
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