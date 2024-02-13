Главный врач сборной России по биатлону умер в возрасте 48 лет

Во вторник, 13 февраля, на 49-м году жизни скоропостижно скончался главный врач сборной России по биатлону Алексей Сергеевич Лагуточкин. Об этом сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

«Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея Сергеевича. Мы скорбим вместе с вами…» — сказано в сообщении СБР.

Причины смерти не сообщаются.

Отмечается, что этот сезон был для него 22-м в национальной команде страны.

Лагуточкин является выпускником Омской государственной медицинской академии. Был неоднократно отмечен государственными и ведомственными наградами.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.