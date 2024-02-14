Норвежцы смеются над наказанием за стрельбу в отеле и над оштрафованным Легрейдом

А ещё партнёры по команде хотят, чтобы Стурла шесть раз прошёл курсы по обращению с оружием.

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Помните, как норвежцы переживали, когда Стурла Легрейд случайно выстрелил из винтовки прямо в гостинице и его забирали в полицию?

Так вот, в норвежской команде не осталось и следа переживаний. Парни в своём стиле умудряются шутить над проступком соотечественника и предлагают Стурле оплатить штраф не только за себя, но и за федерацию. А Легрейд и не против: на чемпионате мира он уже прилично заработал.

«Они могут прислать мне счёт»

В декабре Стурла Легрейд произвёл выстрел прямо в отеле. Норвежца за это отстранили от участия в одной гонке, а после оштрафовали на € 500 – почти 50 тысяч рублей по текущему курсу. Национальная федерация за проступок подопечного заплатит больше – € 2,5 тыс. (примерно 250 тысяч рублей).

Ни Легрейд, ни федерация штрафы до сих пор не оплатили, хотя денег у норвежца точно хватает. На чемпионате мира в Нове-Место он завоевал золото в спринте, а также серебро в гонке преследования. Общая сумма его призовых уже превысила 4 млн в российских рублях.

«По крайней мере, сейчас Стурла заработал здесь достаточно денег, так что он может оплатить этот счёт», – шутит над товарищем Тарьей Бё.

«Теперь я оплачу штраф, который получил», – подтверждает Легрейд.

Партнёры по команде предложили Стурле оплатить не только свой штраф, но и сумму, возложенную на федерацию по его вине. То ли всерьёз, то ли в шутку.

«Да, посмотрим. Конечно, это я сделал тот выстрел, так что они могут прислать счёт мне, если им этого очень хочется. Но я думаю, что у федерации неплохие финансы, они в состоянии оплатить штраф», – улыбается Стурла.

«Стурла должен пройти курсы шесть раз»

В дополнение к штрафам вся сборная Норвегии должна пройти курс по безопасному обращению с оружием. После того как Легрейд любезно согласился заплатить не только за себя, но и за федерацию, биатлонисты, вынужденные сесть за парту, придумали гениальную идею.

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«До меня дошли слухи, что нам придётся пойти на курсы по обращению с оружием, потому что Стурла совершил ошибку. Поэтому я думаю, что Стурла тоже должен пройти эти курсы шесть раз за нас. Мы не сделали ничего плохого, так что он может заплатить штраф и пройти за нас это обучение. Тогда я буду счастлив», – смеётся Йоханнес Дале-Шевдал.

Лично Дале-Шевдал действительно не был замечен за нарушениями в обращении с оружием. Зато его напарники Ветле Кристиансен и Эндре Стрёмсхейм в этом сезоне уже успели отличиться на стрельбище.

Ветле, кланяясь тренерам во время эстафетной гонки, направил дуло винтовки прямо в Зигфрида Мазе и тренерскую биржу, а Эндре на стрельбище вообще вылез через бортик в запрещённую зону, чтобы достать упавшую обойму. Однако их проступки переплюнул стрелявший в отеле Стурла.