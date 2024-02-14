Коростелев и Большунов — чемпионы Спартакиады в командном спринте

14 февраля в Тюмени прошёл финал командного спринта в свободном стиле среди мужчин в рамках Спартакиады сильнейших — 2024.

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Золотые медали завоевала команда Архангельской области, в составе которой Савелий Коростелёв и Александр Большунов преодолели дистанцию за 17.09,6 секунды.

Серебро у второй сборной Москвы, отставшей от победителей на 4,6 секунды. Бронзовые медали Спартакиады завоевала первая команда Республики Татарстан (+5,2).

Спартакиада-2024. Лыжные гонки. Тюмень.

Командный спринт, финал. Мужчины

1. Архангельская область (Александр Большунов, Савелий Коростелёв) — 17.09,6 секунды.

2. Москва — 2 (Константин Тиунов, Егор Митрошин) +4,6.