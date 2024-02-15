Обвинение запросило для экс-главы IBU почти 4 года тюрьмы

Обвинение запросило для экс-главы IBU Андерса Бессеберга почти 4 года тюрьмы.

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В Норвегии завершился суд над бывшим президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.