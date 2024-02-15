Большунов: все больше норвежцев пишут, ждут на международных стартах

«С каждым днём всё больше норвежцев пишут. Ребята из марафонской серии недавно написали: „Мы ждём тебя в Тронхейме“. Вчера тоже сообщения приходили. Кажется, что с каждым днём всё больше и больше их становится», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».