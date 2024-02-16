Российская лыжница пожаловалась на маленькую зарплату

"Это просто боль. Нас очень плохо поддерживает регион, очень маленькие зарплаты. Но я не могу оттуда уйти, потому что это мой родной регион, там мои родители, тренеры. Не могу чисто по каким-то моральным принципам поменять команду", — заявила она. Sports.ru

"Весной у меня было очень хорошее предложение. Очень долго думала над ним. Мне муж говорит, что ты просто здесь бегаешь за инициативу и чисто на наслаждении, потому что, учитывая твои регалии, в твоем регионе тебя не ценят. Ничего страшного. Видимо, мне немного для счастья надо", — рассказала спортсменка.