Биатлонист Логинов: «Если кто‑то скажет, что не скучает по теплым этапам в Европе, будет большим обманщиком»
Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Александр Логинов заявил «Матч ТВ», что не может привыкнуть к холодной погоде на соревнованиях в России.
В пятницу Логинов в составе сборной Тюменской области занял четвёртое место в смешанной эстафете на Спартакиаде сильнейших.
— Чувствую себя хорошо, просто есть проблемы со стрельбой, ну и морозы не дают на все 100% выступать хорошо. Я немного трудно их переживаю.
— К ним вообще нельзя привыкнуть?
— Увы, но это так. Уже хватит морозов.
— По теплым европейским этапам не скучаешь?
— Думаю, что тот, кто скажет «нет», будет большим обманщиком, — сказал Логинов «Матч ТВ».
В субботу, 17 февраля, в Златоусте пройдут женская эстафета и мужской масс старт. Прямую трансляцию женской гонки смотрите с 08:40 (мск) на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.