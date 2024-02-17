Логинов: «Если кто‑то скажет, что не скучает по теплым этапам в Европе, будет большим обманщиком»

Двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Александр Логинов заявил «Матч ТВ», что не может привыкнуть к холодной погоде на соревнованиях в России.

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В пятницу Логинов в составе сборной Тюменской области занял четвёртое место в смешанной эстафете на Спартакиаде сильнейших.

— Чувствую себя хорошо, просто есть проблемы со стрельбой, ну и морозы не дают на все 100% выступать хорошо. Я немного трудно их переживаю.

— К ним вообще нельзя привыкнуть?

— Увы, но это так. Уже хватит морозов.

— По теплым европейским этапам не скучаешь?

— Думаю, что тот, кто скажет «нет», будет большим обманщиком, — сказал Логинов «Матч ТВ».