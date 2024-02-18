Йоханнес Бе высказался о возможности завершения карьеры брата Тарьея

«Недавно в Антхольце мы говорили, что, возможно, это наш последний совместный подиум. Сегодня можем сказать то же самое – мы всегда должны предполагать, что это может быть в последний раз. Неизвестно, сколько ещё будет выступать Тарьей. Люди думают, что я что-то знаю об этом, но на самом деле нет», — приводит слова младшего Бё Merkur.de.