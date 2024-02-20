Вяльбе: все и так знают, что сильнейший лыжник находится в России

«Не хочу сравнивать его с Клебо или другими иностранными лыжниками, но все и так знают, что сильнейший лыжник находится у нас», — сказала Вяльбе. Sports.ru

Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски". ТАСС