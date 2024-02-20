Норвежский эксперт: победы Большунова были заранее спланированы

«Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьёзно, если говорить прямо. Они проводят что-то вроде Кубка мира и что-то вроде чемпионата мира. Насколько я знаю, вполне возможно, что победа Большунова была заранее спланирована», — цитирует норвежского эксперта Nettavisen.