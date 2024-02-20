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Норвежский эксперт: победы Большунова были заранее спланированы

Норвежский эксперт Петтер Соленг Скинстад высказался о выступлениях Александра Большунова на этапах Кубка России и Спартакиаде сильнейших — 2024, усомнившись в прозрачности результатов лыжных гонок с участием трёхкратного олимпийского чемпиона.

Норвежский эксперт: победы Большунова были заранее спланированы
© РИА Новости

«Мне сложно относиться к этим соревнованиям серьёзно, если говорить прямо. Они проводят что-то вроде Кубка мира и что-то вроде чемпионата мира. Насколько я знаю, вполне возможно, что победа Большунова была заранее спланирована», — цитирует норвежского эксперта Nettavisen.

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Напомним, Александр Большунов стал пятикратным победителем Спартакиады сильнейших, выиграв четыре индивидуальных золота и одно в командном спринте. Также в розыгрыше Кубка России сезона-2023/2024 спортсмен одержал победы во всех гонках.

Биатлон/Лыжи
Александр Большунов
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