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Дмитрий Губерниев: «Хоть Шинстад и дурачок, но он прав – победы Большунова были спланированы Бородавко, тренерской работой и одаренностью»

Дмитрий Губерниев ответил на слова норвежского эксперта об Александре Большунове.

Губерниев ответил на слова норвежского эксперта об Александре Большунове
© Sports.ru

Ранее эксперт канала TV2 по лыжным гонкам Петтер Шинстад предположил, что победы Большунова на российских стартах могли быть «заранее спланированы». В текущем сезоне спортсмен выиграл 21 личную гонку подряд.

«Шинстад просто дурачок. Как можно комментировать выступления дурачка? Конечно, победы Большунова были спланированы. Хоть Шинстад и дурачок, но здесь он прав – победы Большунова были спланированы Юрием Бородавко, тренерской работой и одаренностью Большунова. На каждый роток не накинешь платок.

Он должен быть счастлив, что под раздачу не попали норвежцы, потому что Большунов находится в своей лучшей форме, даже несмотря на болезни. Может быть, не столь впечатляющей была победная серия, но то, что он самый лучший и одаренный лыжник XX и XXI веков – это факт.

Поэтому, как было в «Буратино»: «На дурака не нужен нож. Ему в три короба наврешь, и делай с ним что хошь!» – сказал комментатор Губерниев.

Биатлон/Лыжи
Юрий Бородавко
Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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