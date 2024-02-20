Губерниев ответил на слова норвежского эксперта об Александре Большунове

«Шинстад просто дурачок. Как можно комментировать выступления дурачка? Конечно, победы Большунова были спланированы. Хоть Шинстад и дурачок, но здесь он прав – победы Большунова были спланированы Юрием Бородавко, тренерской работой и одаренностью Большунова. На каждый роток не накинешь платок.



Он должен быть счастлив, что под раздачу не попали норвежцы, потому что Большунов находится в своей лучшей форме, даже несмотря на болезни. Может быть, не столь впечатляющей была победная серия, но то, что он самый лучший и одаренный лыжник XX и XXI веков – это факт.



Поэтому, как было в «Буратино»: «На дурака не нужен нож. Ему в три короба наврешь, и делай с ним что хошь!» – сказал комментатор Губерниев.