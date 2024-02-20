Взявшая пять медалей на Спартакиаде россиянка назвала сумму полученных призовых

«…Наши топ-спортсмены доказали, что сильнее обстоятельств, и вопрос мотивации для них не стоит. Лыжник Александр Большунов стал пятикратным чемпионом Спартакиады, а Вероника Степанова завоевала пять наград разного достоинства…»

Олег Васильевич, 5 медалей Спартакиады – это здорово, но меня больше интересует, сколько детей я вдохновила своими результатами встать на лыжи.

И вы, видимо, постеснялись сказать, что я за 5 дней под 2 миллиона призовыми заработала. А я стесняться не буду.

Не столько, конечно, сколько у MrBeast в роликах заработать можно (старшее поколение, расслабьтесь, это не ваш формат). Но достаточно, чтобы мои ровесники выбрали спорт вместо трэш-блогеров.