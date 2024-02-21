Вяльбе не будет болеть за россиян на Олимпиаде в Париже

«Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится. Не буду ее смотреть. Если россияне там будут выступать — ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду», — заявила Вяльбе.