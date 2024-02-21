Большунов рассказал, что думал о завершении карьеры

«Летом случилась большая травма, после которой вообще думал завершить и заниматься здоровьем. Лежал на кровати — было нормально, а встать не мог, нереальная боль была. Даже сидеть не мог. Но потом начался сезон. И я хотел понять, как преодолеть это, перешагнуть через травму. Ведь человек может всё преодолевать. Эта ситуация меня подзадорила. Мысли завершить остались в том дне, когда прочитал заключение. А на следующий день уже пошёл, надо было что-то делать», — приводит слова Большунова на встрече с болельщиками «РИА Новости Спорт».