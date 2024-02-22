Бородавко оценил создание лыжной Суперлиги

«Здесь очень трудно говорить. Надо чётко понимать, что они хотят: будет ли это коммерческой структурой, возможность этих стран выступать на чемпионатах мира. По одной вывеске тяжело что-то сказать. Но важно, что их не устраивает в FIS, то есть почему они пытаются отделиться. Важно знать, кто будет финансировать, какой регламент соревнований могут предложить. Это непростой вопрос.

Думаю, у самих этих стран всё это только в планах, а чётких пониманий, как всё будет происходить, пока нет. Но нужно приветствовать всё новое. Вполне возможно, что это будет новым коммерческим проектом, который будет приносить хорошие деньги спортсменам и самой организации. Но вопрос: будут ли спортсмены этих стран участвовать в чемпионатах мира. Очень много вопросов, которые нужно согласовывать», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.