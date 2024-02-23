Степанова заявила, что Большунов не понимает иронию

«То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм» — это его радости. For the record (для справки — «Спорт День за Днем»): мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила. Это и помогает мне выигрывать», — написала Степанова в своем телеграм-канале.