Степанова заявила, что Большунов не понимает иронию
Олимпийская чемпионка Вероника Степанова отреагировала на слова трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
В эфире «Матч ТВ» Степанова говорила, что Большунов побеждает скучно и ей не хватает «драйва». Большунов заявил, что «не хочет тратить эмоции на человека, который ему неинтересен».
«То, что Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм» — это его радости. For the record (для справки — «Спорт День за Днем»): мне вообще все равно, кто и что обо мне думает, пока я сама не спросила. Это и помогает мне выигрывать», — написала Степанова в своем телеграм-канале.
Степанова считает позитивным моментом, что два лидера Кубка России высказываются таким образом.
«Больше топлива в костер мнений, долой скуку!» — написала Степанова.
В этом сезоне на всероссийских соревнованиях (Кубок России, Спартакиада, гонка Легкова) Большунов выиграл все 24 гонки. С учетом прошлого сезона его победная серия составляет 28 гонок.
На Спартакиаде 2024 года Степанова выиграла четыре золотые медали (спринт, скиатлон, эстафета, командный спринт) и серебро в 10-километровой раздельной гонке.
Степанова с 688 очками лидирует в общем зачете Кубка России. Второе место занимает Елизавета Пантрина (640 очков), третье – Анастасия Кулешова (602).
Большунов идет на первом месте зачета Кубка России с 923 баллами. Следом за ним идет Савелий Коростелев (700 очков), тройку замыкает Сергей Ардашев (661).