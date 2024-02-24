Большунов назвал имя того, кого хотел бы обыграть больше всего

«Кого-то из оппонентов могу выделить по сезону? Да, и мне хочется превзойти его сильнее всего. Мне только за ним и приходится следить. Я каждый день вижу его в зеркале. И когда получается его обыгрывать, то и приходят победы в гонках», — заявил Большунов.