Коростелев иронично ответил на выпад Степановой в свой адрес

«Сейчас тебе, Савелий, достанется и за „чёрный хайп“, и за длинные волосы, и за розовые перчатки, и за белый костюм. Нет ли здесь намёка на то, что ты готов выступать в нейтральном статусе? Может, ты ещё на одно колено встанешь перед началом соревнований?»