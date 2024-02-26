Коростелев высказался о споре между Большуновым и Степановой

Российский лыжник Савелий Коростелев в эфире «Матч ТВ» ответил на вопрос, как относится к спору между Александром Большуновым и Вероникой Степановой.

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Степанова ранее назвала скучными победы Большунова в нынешнем сезоне. 27 летний спортсмен в ответ заявил «Чемпионату», что «не хочет тратить эмоции на человека, который ему не интересен». Чемпионка написала, что если «Большунов не понимает значения слов «ирония» и «сарказм» — это его радости». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в комментарии «Матч ТВ» призвала «не раздувать огонь по такой ерунде».

— Черный хайп — это тоже хайп. Вероника, как она сама говорит, пытается раззадорить медиаполе. Медиаболото, как она высказывается.

— Ты попытаешься кого то раззадорить?