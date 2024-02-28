Степанова рассказала про фейковые каналы, которые писали от ее имени

Вероника Степанова: «Пару лет запустили пародийный фейк‑канал якобы от моего имени. Сделано было крепко и местами по‑настоящему смешно»
Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ» рассказала, что два года назад анонимы создали Telegram канал от ее имени, где выкладывали смешные посты, и она в шутку предложила им сотрудничество.
— Пару лет назад какие то так и оставшиеся мне незнакомыми персонажи запустили в Telegram пародийный фейк канал якобы от моего имени. Не могу сказать, что их вариант стеба мне прямо вот во всем нравился, но сделано было крепко и местами по настоящему смешно. К сожалению, авторы долго не продержались. Видимо, ушли троллить звезду поярче. Отзовитесь, анонимы — я подумаю, какую работу могу вам предложить в своей растущей медиаимперии! — написала Степанова.
Степанова на Спартакиаде сильнейших завоевала пять медалей: три золотые и две серебряные. Лыжники соревновались в Тюмени.